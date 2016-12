Bombe Usa, polizia alla stampa: temiamo cellula terroristica attiva

Diversi funzionari di polizia temono che una cellula terroristica attiva, composta da molteplici attori, possa essere al lavoro nell'area di New York e del New Jersey. Lo riporta l'emittente americana Nbc News, citando gli stessi ufficiali. Le dichiarazioni arrivano dopo gli ultimi sviluppi nell'inchiesta sulle esplosioni nel quartiere Chelsea di Manhattan e sul ritrovamento di altri ordigni a Elizabeth, in New Jersey.