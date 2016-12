Bombe Usa, media: la moglie di Rahami è tornata a New York

La moglie di Ahmad Khan Rahami, l'uomo accusato di aver piazzato le bombe a New York e in New Jersey, sarebbe tornata volontariamente negli Stati Uniti per raggiungere la Grande Mela. Sarebbe arrivata subito dopo aver concordato un incontro con gli investigatori da Dubai, secondo quanto dice la Abc. La donna, Asia Bibi Rahami, aveva lasciato gli Usa pochi giorni prima delle esplosioni, pare con la madre di lui. Sposati in Pakistan, i due hanno un figlio.