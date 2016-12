Bombe nel New Jersey, operazione Fbi in un appartamento di Elizabeth

E' in corso in un appartamento di Elizabeth, in New Jersey, un'operazione dell'Fbi e dell'Atf, l'agenzia governativa statunitense che indaga sui reati federali relativi all'uso, alla fabbricazione e al possesso di armi da fuoco ed esplosivi. A riportarlo è Fox News. Il blitz dovrebbe essere relativo alla scoperta di cinque ordigni in uno zaino vicino a una stazione ferroviaria.