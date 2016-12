Bombe in Thailandia, premier decreta stato d'allerta nel Paese

Il primo ministro thailandese, Prayuth Chan-ocha, ha decretato lo stato d'allerta in tutto il Paese dopo la doppia esplosione avvenuta nella località turistica di Hua Hin in cui è morta una donna e 23 persone sono rimaste ferite. Gli attentati sono avvenuti alla vigilia della festa in occasione del compleanno della regina Sirikit, che si celebra oggi.