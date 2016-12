Bombe in Thailandia, Farnesina raccomanda di evitare zona Hua Hin

La Farnesina raccomanda agli italiani presenti in Thailandia di evitare la zona di Hua Hin, dopo la duplice esplosione che ha provocato un morto e 23 feriti in un resort della città. I connazionali, scrive il ministero degli Esteri, si tengano informati sugli sviluppi della situazione e seguano scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali. In caso di emergenza, si legge sul portale Viaggiare Sicuri, contattare l'ambasciata a Bangkok.