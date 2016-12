Bombe contro auto in Cisgiordania: grave una bimba israeliana di 11 anni

13:52 - Un'israeliana di 11 anni è rimasta ustionata in modo molto grave quando l'automobile su cui viaggiava presso la colonia cisgiordana di Maalè Shomron è stata centrata da due bottiglie molotov scagliate da palestinesi. Lo ha reso noto la televisione israeliana Canale 10. Il veicolo è stato subito avvolto dalle fiamme e la bambina e il padre sono stati estratti con difficoltà dai soccorritori. Il ministro della Difesa: "Presi i responsabili".

La bimba era già stata colpita alcune settimane fa - La bimba, Ayala Shapira, era stata vittima di un altro attentato alcune settimane fa. Lo ha riferito la televisione israeliana Canale 10, spiegando che l'automobile della famiglia Shapira era stata colpita da una bottiglia incendiaria in Cisgiordania, ma in quell'occasione la vettura non aveva preso fuoco.



Intanto, a Gerusalemme la polizia israeliana prosegue le ricerche di un palestinese che ha pugnalato due agenti.

Cisgiordania, Corte Suprema ordina sgombero avamposto - Al termine di una battaglia legale protrattasi per sette anni, la Corte Suprema di Gerusalemme ha ordinato lo sgombero dell'avamposto Amona (Ramallah) dove si sono insediate una quarantina di famiglie di coloni ebrei. Il presidente della Corte Suprema giudice Asher Grunis ha spiegato che l'avamposto si trova in buona parte su terre private palestinesi e va dunque rimosso. I coloni avranno due anni di tempo per sistemarsi altrove.



Gerusalemme Est, feriti due poliziotti - Due poliziotti israeliani sono stati leggermente feriti da un palestinese armato di coltello a Gerusalemme Est. Lo riferisce un portavoce della polizia. L'aggressore è riuscito a darsi alla fuga.