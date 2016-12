Bombe a New York: Rahami accusato di uso armi distruzione di massa

I procuratori hanno contestato ad Ahmad Khan Rahami, il giovane americano di origini afghane arrestato nelle indagini sulle bombe a New York e in New Jersey, di aver usato armi di distruzioni di massa e bombe in luoghi pubblici. Lo rende noto il dipartimento di giustizia Usa. Intanto secondo la Cnn la moglie di Ahmad Rahami è negli Emirati Arabi Uniti e sta collaborando con gli investigatori.