Bombardieri Usa in volo vicino allo spazio aereo coreano

Due bombardieri americani B-1B con base a Guam, accompagnati da aerei da combattimento dalla Corea del Sud e dal Giappone, hanno effettuato un'esercitazione nei presso dello spazio aereo della penisola coreana. Lo ha confermato la US Air Force, l'aeronautica militare americana, specificando che si è trattato di una missione programmata "e non era in risposta ad alcun evento corrente".