Bombardamenti su Aleppo: 7 morti

Sette civili, di cui 4 minori e 3 donne, sono stati uccisi in un bombardamento aereo nell'ovest della provincia di Aleppo. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), precisando che il raid è avvenuto a Jamia al Hadi. L'organizzazione non precisa se gli aerei coinvolti siano governativi o russi. Anche forze ribelli hanno compiuto bombardamenti su parti di Aleppo in mano alle forze governative, secondo la stessa fonte.