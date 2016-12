Bombardamenti in Ucraina: due morti

Due civili sono rimasti uccisi da un bombardamento nella cittadina di Dzerzhinsk, nel sud-est ucraino. Lo riferisce la polizia fedele a Kiev, nella regione di Donetsk, precisando che alcune zone sono rimaste prive di elettricità e circa 200 minatori sono rimasti intrappolati sottoterra in due miniere e poi tratti in salvo e portati in superficie.