Bomba San Pietroburgo, sostenitori dell'Isis plaudono all'attentato

Sostenitori dell'Isis inneggiano in Rete per la bomba esplosa in un supermercato a San Pietroburgo che ha causato 10 feriti, sostenendo "se Dio vuole daremo ai crociati un assaggio della loro stessa medicina". Lo riferisce Rita Katz, direttrice dell'organizzazione Site che monitora l'attività jihadista sul web. L'esplosione è stata provocata da un ordigno artigianale e sono oltre 50 le persone evacuate.