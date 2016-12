Bomba Ny: allarme per pacco sospetto in stazione New Jersey

Allarme in New Jersey per un pacco sospetto alla stazione ferroviaria di Elizabeth, località non distante dall'aeroporto internazionale di Newark. Lo riporta la Nbc. Le partenze di tutti i treni diretti da New York in New Jersey - compresi quelli della linea ad alta velocità dell'Amtrak - sono state bloccate alla stazione di Penn Station, a Manhattan. Il pacco è stato rinvenuto sui binari, sul posto gli artificieri.