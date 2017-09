Bomba Londra, il 18enne arrestato è un rifugiato siriano | Fermato anche un 21enne suo connazionale

Al pari del nuovo arrestato, anche il 18enne era statoaffidato alla coppia di anziani benefattori, Penelope e Ronald Jones, residenti a Sunbury-on-Thames, nel Surrey. Il giovane era stato fermato dalla polizia due settimane fa, per poi essere rilasciato. I vicini dei Jones affermano che oltre a lui c'era ospite un secondo giovane siriano, "molto silenzioso".



Il governo inglese: "Il secondo arresto non fa pensare a un lupo solitario" - Il secondo arresto non fa pensare che dietro l'attacco ci fosse solo un "lone wolf", un lupo solitario. Lo ha detto alla Bbc il ministro dell'Interno britannico, Amber Rudd, secondo cui è comunque "troppo presto per trarre delle conclusioni". Inoltre non ci sono ancora prove che sia responsabile dell'attacco l'Isis, nonostante sia inevitabile che venga chiamata in causa l'organizzazione terroristica.



Stanziati altri 27 milioni di euro contro il terrorismo - Il governo britannico, ha poi aggiunto Rudd, ha stanziato altri 24 milioni di sterline (27 milioni di euro) contro il terrorismo dopo l'ultimo attentato di Londra. Il ministro ha quindi respinto le polemiche sui tagli alla polizia voluti dai governi conservatori che avrebbero reso il Paese meno sicuro