Bomba in moschea in Afghanistan, almeno sei persone ferite

E' di almeno sei feriti il bilancio dell'esplosione di una bomba in una moschea sciita di Herat City, in Afghanistan. Nessun gruppo ha per il momento rivendicato l'attentato, il secondo degli ultimi due mesi nel capoluogo provinciale dopo quello che ha gravemente danneggiato la moschea sciita Rezaiyee, nella zona di Pul Ghor Darwaz.