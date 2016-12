Bomba Bangkok, condanna degli Usa

Gli Stati Uniti rivolgono le più sentite condoglianze a tutti coloro i quali sono stati colpiti dall'esplosione a Bangkok, in Thailandia, e "condannano questo deplorevole atto di violenza". Lo si legge in una nota della Casa Bianca. Nel comunicato si sottolinea inoltre che gli Stati Uniti restano in stretto contatto con le autorità thailandesi impegnate nelle indagini sull'attacco.