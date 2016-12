21:08 - Cinque persone sono state uccise in Pakistan da una bomba esplosa durante una partita di pallavolo nel distretto tribale di Orakzai. L'attentato, che ha ferito altre 10 persone, è avvenuto a Kalya, in un campo dove era in corso una partita tra giovani del posto in occasione di una festività locale. Non sono giunte rivendicazioni da parte dei numerosi gruppi di militanti islamici attivi nella zona.