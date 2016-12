15:37 - Almeno una persona è rimasta uccisa, e più di 15 ferite, nell'esplosione di una bomba nel Centro culturale francese a Kabul, in Afghanistan. Lo riferisce in un tweet il ministro dell'Interno afghano Ayun Salangi, precisando che si è trattato di un "attacco suicida". Al momento dell'attentato nell'edificio era in corso una rappresentazione teatrale a cui assistevano decine di persone.