Bolivia, rientra allarme per condizioni di salute presidente Morales

Il vicepresidente boliviano Alvaro Garcia Linera ha fatto sapere che il presidente Evo Morales, volato a Cuba per sottoporsi a un trattamento medico, non soffre di nessuna malattia grave, secondo quanto indicano le prime analisi. Garcia Lineras ha quindi spiegato di aver sentito il presidente per telefono che gli ha riferito che, a causa di un'influenza, resterà comunque a L'Avana altri quattro giorni.