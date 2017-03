Bolivia, presidente Morales si aggrava: a Cuba per cure d'emergenza

Il presidente boliviano Evo Morales è volato mercoledì a Cuba per sottoporsi a un trattamento medico di emergenza in seguito a "gravi complicazioni" di un problema alla gola. Lo rendo noto il il governo di La Paz. Già nel 2009 il presidente della Bolivia si era sottoposto a un intervento chirurgico al naso eseguito da medici cubani, ma in una clinica di La Paz.