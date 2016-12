Bolivia,no a quarto mandato Morales

Maggioranza, anche se di stretta misura, dei "no" in Bolivia al referendum costituzionale su un possibile quarto mandato alla guida del Paese per il presidente Evo Morales: è il risultato dei primi sondaggi dopo il voto di domenica. I dati danno una vittoria dei "no" tra il 51% e il 52,3%: nel caso quindi di una conferma di tali risultati, Morales, al potere da 10 anni, non potrà presentarsi per un nuovo mandato alle elezioni in programma nel 2019.