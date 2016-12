Bolivia, maxi sciopero panettieri

In Bolivia le forze armate stanno assicurando una produzione di 70mila pagnotte quotidiane per compensare l'effetto della protesta degli artigiani di La Paz ed El Alto, i due principali centri della capitale. Lo sciopero dei panettieri è iniziato lunedì, per protestare contro l'eliminazione dei sussidi sulla farina. Il ministro della Difesa, Reymi Ferreira, ha detto che l'iniziativa è stata un successo, per cui la produzione sarà raddoppiata.