Boldrini: serve un'Europa politica

"Non abbiamo più tempo da perdere. Siamo al conto alla rovescia". La presidente della Camera sprona i grandi d'Europa, riuniti a Bruxelles. "Viviamo un momento che sarà ricordato. Dobbiamo avere consapevolezza che per l'Europa unita è il tempo delle scelte, ognuno deve fare la propria parte - ha aggiunto -. Serve uno scatto, un cambio di prospettiva, deve tornare la passione per l'Europa politica".