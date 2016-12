Boko Haram, liberati 800 ostaggi

L'esercito nigeriano ha annunciato di avere liberato, negli ultimi giorni, oltre 800 persone tenute in ostaggio da Boko Haram nel nord-est del Paese da diversi mesi. Lo riporta il sito di Al Jazeera. La prima operazione per liberare gli ostaggi è stata lanciata dalle forze armate martedì. Al momento non è chiaro se tra le persone liberate vi siano anche le studentesse di Chibok sequestrate nell'aprile del 2014.