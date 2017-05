Boko Haram: in video una ragazza che si rifiuta di essere liberata

Boko Haram ha diffuso un video che mostra una giovane donna che afferma di essere la studentessa nigeriana che si è rifiutata di tornare in libertà nell'ambito dell'accordo raggiunto dal governo con i jihadisti per il rilascio di decine di liceali rapite nel 2014 a Chibok. Nei tre minuti di filmato, la donna si presenta come Maida Yakubu, una delle 276 liceali rapite da Boko Haram, e dichiara, non si sa quanto spontaneamente, fedeltà al gruppo.