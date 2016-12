La reazione inaspettata della vittima di turno presa di mira lo ha mandato prima al tappeto, poi lo ha fatto fuggire terrorizzato e nudo come un verme. Quanto accaduto a Bogotà, in Colombia, ha dell'incredibile. Un'elegante signora cammina per strada quando viene aggredita da un giovane armato di coltello. La donna non si perde d'animo e prima stende il malvivente tirandogli i capelli e strattonandolo, poi costringe l'uomo a spogliarsi e a darsi alla fuga terrorizzato. Il tutto tra ali di "tifosi" della coraggiosa vittima.