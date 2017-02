Bogotà, tecnico del suono italiano morto: nessun segno di violenza

Il corpo di Andrea Durin, il tecnico del suono toscano di 50 anni trovato morto in una camera d'albergo di Bogotà, in Colombia, non presenta segni di violenza. In ogni caso bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso. Durin è stato trovato morto dal responsabile dell'albergo dove soggiornava, nel distretto di Puente Aranda, una zona industriale vicino al centro della capitale colombiana.