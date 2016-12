Boeing 787, motori a rischio: servono riparazioni urgenti

Boeing dovrà effettuare riparazioni "urgenti" a uno dei due motori del nuovo 787, il suo aereo di nuova generazione in materiali compositi. Il motore, affermano le autorità Usa, rischia infatti di spegnersi improvvisamente in volo per l'accumulo interno di ghiaccio. La richiesta della Faa, l'agenzia federale Usa dell'aviazione, fa seguito ad un incidente sul volo del 29 gennaio scorso su un 787 della Japan Airlines in volo da Vancouver a Tokyo.