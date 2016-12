Bloomberg "pensa" alla Casa Bianca

Michael Bloomberg starebbe valutando di correre come indipendente per la Casa Bianca. Pronto a sborsare un miliardo di dollari per finanziare la campagna elettorale. Lo riporta il New York Times, citando persone molto vicine al tre volte sindaco di New York. Il Nyt descrive Bloomberg preoccupato sia per il dominio assoluto di Donald Trump tra i candidati repubblicani, sia per le difficoltà che stanno frenando la corsa di Hillary Clinton.