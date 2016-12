Bloomberg e Nba contro armi Usa

La Nba si allea con Michael Bloomberg contro le armi. In una pubblicità finanziata da Everytown for Gun Safety, il gruppo fondato dall'ex sindaco di New York, le star dell'Nba chiedono di mettere fine alla violenza con le armi. Bloomberg ha fondato l'organizzazione contro la National Rifle Association, la lobby delle armi, per promuovere, tra le altre cose, controlli sull'acquisto di armi e rafforzare le sanzioni per il traffico di armi.