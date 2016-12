Blogger ucciso a Dacca,condanna Usa

Gli Stati Uniti hanno condannato l'uccisione del blogger bengalese Niladri Chattopadhyay Niloy a Dacca, mentre le Nazioni Unite hanno chiesto una commissione di indagine. "Ancora una volta questo orribile delitto - si legge in un comunicato del Dipartimento di Stato - prova la necessità di lavorare insieme per combattere l'estremismo violento". Niloy, attivista di un'associazione in difesa dei diritti umani, è stato assassinato a colpi di coltello.