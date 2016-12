Blitz Sydney, bimbo scrive: da grande farò il poliziotto

09:45 - "Grazie per averci protetti dalla gente cattiva". E' questo il messaggio della lettere, scritta a mano, di un bambino di 9 anni alla polizia di Sydney, dopo la terribile giornata che ha visto 17 persone prese in ostaggio da un fanatico che si diceva vicino all'Isis e liberate grazie a un blitz, durante il quale sono morte due persone oltre al sequestratore. "Da grande voglio fare il poliziotto", scrive ancora Matthew.

"Vi ho visto in azione alla tv - scrive Matthew - e siete stati davvero coraggiosi e bravi. Da grande farò il poliziotto anch'io". "Grazie per aver salvato quelle persone e per proteggerci sempre", conclude il bambino nella sua lettera.