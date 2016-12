Blitz Parigi, dubbi su numero morti

Non si sa ancora quante persone siano state uccise e non si conosce la loro identità, a diverse ore dalla conclusione del blitz delle teste di cuoio a Saint Denis, periferia di Parigi, nello stabile dove si erano asserragliati i terroristi legati alle stragi del 13 novembre. Lo ha ammesso il procuratore Francois Molins, dicendo: "Al momento non sono in grado di darvi un bilancio preciso del numero definitivo e delle identità delle persone decedute".