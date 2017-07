Blitz israeliano in Cisgiordania: arrestati 25 capi di Hamas

L'esercito israeliano ha compiuto nella notte un blitz in Cisgiordania, arrestando 25 alti esponenti di Hamas nel contesto delle misure straordinarie adottate dopo le violenze degli ultimi giorni. Fra gli arrestati, secondo fonti palestinesi, figurano un deputato e 5 miliziani di Hamas. La reazione palestinese non si è fatta attendere: poche ore dopo un razzo è stato sparato dalla Striscia di Gaza verso Israele, ma è esploso in volo.

Intanto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha convocato il gabinetto di difesa del governo per esaminare la situazione creatasi a Gerusalemme dopo l'installazione di metal detector agli accessi della Spianata delle Moschee.



In un'intervista alla radio militare, il ministro della sicurezza interna Ghilad Erdan ha detto che vengono presi in esame anche altri sistemi di sicurezza, ma almeno per ora la polizia ritiene che i metal detector diano la maggiore affidabilità. La posizione dei palestinesi resta però chiara: la calma potrà tornare solo quando ai fedeli islamici sarà garantito l'ingresso alla Spianata delle Moschee senza alcun controllo.