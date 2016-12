9 dicembre 2014 Blitz di William e Kate negli Stati Uniti: dall'incontro con Obama alla partita di Nba Impegni istituzionali, ma anche tanta mondanità negli Usa per i reali inglesi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:17 - Prima l'incontro con Obama nello Studio Ovale e il discorso alla Banca Mondiale, poi la mondanità, con la serata allo stadio per vedere l'Nba al fianco di Beyoncè e Jay-Z. Il blitz negli Usa di William e Kate segna il debutto da statista del reale inglese. A Washington William Windsor vede il presidente, poi il suo vice Joe Biden e, a seguire, la potenziale 'front runner' del voto 2016, la favorita Hillary Clinton. Poi il trasferimento a New York.

A Manhattan i Duchi di Cambridge sono stati accolti da un Empire State Building illuminato dai colori dell'Union Jack: era la prima volta per entrambi nella città che aveva amato Lady Diana, e il fantasma della principessa ha accompagnato la coppia nella prima notte al Carlyle di Madison Avenue: era l'hotel preferito della madre di William dopo la separazione dal principe Carlo.



Accanto agli impegni ufficiali, c'è stata anche tanta mondanità nella tre giorni nella Grande Mela, a partire della serata allo stadio con Beyoncè e Jay-Z per un match di pallacanestro della Nba. Oltre che sulla pancia "da quinto mese" della Duchessa, i flash dei fotografi hanno puntato sulle "mise" pre-maman sfoggiate da Kate contro l'inverno di New York: dal cappottino nero profilato di bianco del brand britannico Goat, al soprabito Seraphine e l'abito nero di pizzo da cocktail Amara per la cena a Gramercy Park, nella casa del miliardario Martin Sorrell.