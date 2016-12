Blitz Belgio, ucciso complice Salah

Mohamed Belkaid, il cittadino algerino ucciso nel blitz di martedì a Bruxelles, in Belgio, è un complice del ricercato numero uno per le stragi di Parigi, Salah Abdeslam. Lo riferisce la tv pubblica belga Rtbf, secondo cui al momento dell'operazione lo stesso Salah si trovava nel covo di Forest. Belkaid, entrato in Belgio dall'Ungheria proprio grazie ad Abdeslam, era ricercato per la logistica degli attentati del 13 novembre.