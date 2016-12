Blitz antiterrorismo in Belgio: perquisizioni a Bruxelles, 3 arresti

Nella notte la polizia belga ha compiuto diversi blitz antiterrorismo arrestando tre persone a Bruxelles. Le persone fermate sono state identificate come Wassime A., Asma A. e Malika B.; l'arresto dovrà ora essere convalidato dal tribunale. L'ufficio del procuratore federale ha fatto sapere che nel corso delle perquisizioni, 8 in tutto, non sono stati trovati esplosivi o armi.