Blitz anti-terrorismo in Belgio, perquisizioni e arresti

Perquisizioni e arresti per terrorismo a Ternat, in Belgio. Durante gli accertamenti non sono stati trovati né esplosivi né armi, ma quattro persone sono state portate negli uffici giudiziari e interrogate: una di queste è stata arrestata, per una seconda è scattata la misura del braccialetto elettronico, mentre le altre due sono state liberate, ma sulla base del rispetto di severe condizioni.

I quattro sono tutti accusati di partecipazione ad attività terroristiche. Si sospetta infatti che volessero reclutare combattenti da inviare in Siria o in Libia. Si legge in una nota della Procura federale. Inoltre, alcuni di loro avrebbero avuto l'intenzione di partire per raggiungere i terroristi dell'Isis.



Non stavano preparando attentati - La Procura avverte comunque che per il momento non c'è alcun collegamento con l'inchiesta aperta a seguito degli attentati del 22 marzo a Bruxelles, né tantomeno che i quattro progettassero degli attentati.