Blair e il suo discorso da 460mila euro

Era stato invitato a Stoccolma per aprire la conferenza mondiale sulla fame, ma in cambio aveva chiesto 460mila euro (330mila sterline) per un intervento di 20 minuti. Secondo il Daily Mail è questo il "cachet" preteso da Tony Blair: 348mila euro per il "disturbo", 112 mila euro per le spese. In pratica 380 euro al secondo. I soldi richiesti sarebbero finiti nelle casse della Fondazione caritatevole della moglie dell'ex premier laburista, Charlie Blair. Ma per gli organizzatori dell'evento si trattava di una somma eccessiva, quindi è saltato tutto.