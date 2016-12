Black Friday, negli Usa boom di armi scontate: "Prese 3 pistole al secondo"

07:24 - La corsa agli acquisti del Black Friday, il venerdì degli sconti che in America tradizionalmente apre la stagione natalizia, ha portato anche un boom nella vendita di armi, con il numero record di oltre 144 mila richieste di autorizzazione all'acquisto arrivate in un giorno all'agenzia federale che deve effettuare i controlli. Si tratta di una media di quasi tre al secondo, scrive la Cnn online.

L'enorme mole di lavoro coinvolge 600 agenti e impiegati dell'Fbi che devono effettuare tutte le verifiche necessarie sui richiedenti entro tre giorni dalla richiesta, come vuole la legge.



In media, secondo l'Fbi, circa 186mila controlli l'anno non vengono completati, e non si sa quanti di questi potenziali acquirenti abbiano poi potuto comprare un'arma, perché in quel caso la decisione è di fatto del venditore. L'anno scorso, sono stati compiuti 21 milioni di controlli e l'autorizzazione all'acquisto è stata negata all'1,1% dei casi. Ma "tradizionalmente, il Black Friday è il nostro giorno più impegnativo", ha detto portavoce dell'Fbi alla Cnn, Stephen Fischer.



Affari record per le catene di negozi - Secondo alcune stime, quest'anno la spesa dei consumatori nel Black Friday arriverà ad oltre 13 miliardi di dollari, con un incremento dell'1,6% rispetto allo scorso anno. Ma il bilancio continuerà a salire anche nel week end, considerato che entro domenica si spenderanno quasi 37 miliardi di dollari. E le file davanti ai negozi più "quotati" sono davvero chilometriche. La direzione di Macy's, l'iconico Department store sulla 34/ma strada di New York, ha fatto sapere che quando ha aperto alle 18.00 c'erano già 15 mila persone in fila. Per contenere l'assalto ai negozi le vendite si sono spostate anche online, ma il risultato spesso è che i siti collassano, come è successo alla catena di elettronica Best Buy.