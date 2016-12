Black Friday, le offerte arrivano sulla Rete sommersa

Non manca niente. Per esempio, un venditore Alphabay ha lanciato una promozione speciale su una prestigiosa marca di sigari cubani. Quanto meno sintomatico considerando il momento storico: quale miglior modo di festeggiare la cessazione delle ostilità tra i padri pellegrini e gli Indiani (da qui nasce il significato della festa del Ringraziamento) se non con un prodotto simboleggiante le relazione tra Usa e Cuba, a lungo turbolente, ma adesso in fase di disgelo?



E non solo. Un venditore offre una promozione sulle pasticche di LSD, assicurando la purezza al 99% del prodotto, e con la possibilità di ottenere un rimborso qualora le cose dovessero andare male. Ma ovviamente, la droga più gettonata sul darknet market rimane la marijuana e le offerte sono a non finire. Tra le tante, ne spicca una molto "vantaggiosa" e raccomandata per produrre euforia garantita e allo stesso tempo per combattere il dolore, l'insonnia e lo stress.



A quanto pare, le occasioni non mancano. Resta solo da stare attenti a qualche buon "affare" per non rischiare che il venerdì, in questione, diventi veramente nero.