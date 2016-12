Birmingham, ucciso giovane aquilano: fermato il coinquilino

14:07 - Francesco Leccese, 21enne aquilano, è stato trovato morto martedì sera a Birmingham, città inglese in cui viveva da qualche mese. Il giovane era arrivato in Inghilterra ad agosto di quest'anno e dai primi di novembre era stato assunto a tempo indeterminato come croupier nel casinò locale. Tra gli investigatori si fa largo l'ipotesi dell'omicidio, avvenuto per accoltellamento. Fermato un connazionale della vittima.

La Questura dell'Aquila è in contatto con la Polizia inglese ma mantiene il più stretto riserbo. Ignoti al momento il movente del possibile omicidio e quando è avvenuto. Le indagini sono in pieno svolgimento.



Il giovane all'Aquila era molto conosciuto, viene descritto come un bravo ragazzo con la passione per il gioco che lo aveva portato a trovare lavoro. "Era un ragazzo socievole, impegnato in parrocchia, si faceva ben volere da tutti", lo ricorda il parroco di Gignano, frazione dell'Aquila in cui il giovane viveva con la famiglia, don Bruno Tarantino.