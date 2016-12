Birmingham, incidente in un centro per gestione dei rifiuti: 5 morti

Cinque persone sono morte in un incidente in un centro per la gestione dei rifiuti vicino Birmingham, nella zona centrale dell'Inghilterra. Lo ha reso noto la polizia della città britannica. Stando a quanto emerso, i cinque operai sarebbero stati uccisi dal crollo di un muro all'interno dell'impianto. Altre sei persone sono rimaste ferite.