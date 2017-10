Birmania, Unicef: ogni settimana fuggono 12mila bimbi Rohingya

"Molti piccoli rifugiati Rohingya hanno assistito ad atrocità in Birmania che nessun bambino dovrebbe vedere", ha affermato il direttore esecutivo di Unicef, Anthony Lake. "Questi bambini hanno urgente bisogno di cibo, acqua potabile, igiene e vaccinazioni per essere protetti dalle malattie che prosperano in situazioni di emergenza. Questa crisi sta rubando loro l'infanzia, ma non dobbiamo lasciare che gli rubi anche il futuro", ha proseguito Lake.



Sempre secondo Unicef, nei campi profughi in Bangladesh sono stati riscontrati alti livelli di malnutrizione acuta nei bambini e mancano i servizi essenziali per le donne che hanno appena partorito e per i neonati.