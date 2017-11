Birmania, Suu Kyi visita Stato di Rakhine: al via rimpatrio Rohingya

La leader birmana premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi è arrivata nello Stato settentrionale del Rakhine per la sua prima visita nella zona. Intanto il governo, di cui fa parte come ministro degli Esteri, ha annunciato che è in corso un piano di rimpatrio per le centinaia di migliaia di musulmani Rohingya che avevano cercato la fuga verso il Bangladesh dalle violenze dell'esercito birmano.