10:12 - Il partito di Aung San Suu Kyi, leader dell'opposizione birmana, ha ammesso oggi di "non poter vincere" la sua battaglia per cambiare la Costituzione che al momento preclude la carica di presidente al Nobel per la Pace. La Suu Kyi, quindi, non potrà candidarsi. Ieri il presidente del Parlamento, Thura Shwe Mann, aveva escluso modifiche alla Carta prima del voto previsto a fine 2015.