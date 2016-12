Birmania, si vota per presidente

E' in corso al Parlamento birmano la votazione per eleggere il nuovo presidente: favoritissimo grazie alla massiccia maggioranza del partito guidato da Aung San Suu Kyi, che l'ha candidato, è Htin Kyaw della Lega nazionale per la democrazia (Nld). La votazione si tiene a camere riunite, con un terzetto di candidati che è completato da Henry Van Thio e Myint Shwe, quest'ultimo nominato dai militari.