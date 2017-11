Birmania,Onu costruisce strade per portare aiuti a sfollati Rohingya

L'Onu e i suoi partner stanno costruendo strade in Bangladesh per migliorare l'accesso umanitario alle zone dove centinaia di migliaia di Rohingya, fuggiti dalla Birmania, si sono stabiliti in campi profughi improvvisati. I luoghi dove si trovano i rifugiati della minoranza musulmana sono sovraffollati e situati in un territorio inospitale. Le poche strade che esistono sono congestionate, rendendo estremamente difficile raggiungere i profughi.