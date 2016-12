Birmania, interrompe sermone buddista: turista condannato a 3 mesi

Un turista olandese è stato condannato in Birmania a tre mesi di reclusione per aver interrotto un sermone buddista, staccando la spina a un amplificatore che lo teneva sveglio in tarda serata mentre era in un hotel di Mandalay. Lo riportano i media locali. L'uomo, un 30enne, è stato arrestato dopo che una folla di fedeli inferociti si era formata all'esterno del suo hotel, per protestare contro il suo gesto.