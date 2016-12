Birmania, il Premio Nobel Aung San Suu Kyi farà parte del nuovo governo

Aung San Suu Kyi farà parte del nuovo governo della Birmania , con la carica di ministro degli Esteri. La conferma arriva con la presentazione da parte del nuovo presidente Htin Kyan al Parlamento dell' elenco dei nomi dei futuri ministri . Il Premio Nobel per la Pace è anche l'unica donna in un esecutivo DI Htin Kyaw, composto da 18 ministri.

Aung San Suu Kyi, ex dissidente che per decenni si è battuta per una svolta democratica in Myanmar, ha ottenuto un posto di prestigio nel governo formato dal suo fedelissimo divenuto presidente. Un ruolo, questo, che sarebbe dovuto toccare a lei dopo la schiacciante vittoria del suo partito alle elezioni di novembre, ostacolato però da un blocco costituzionale.