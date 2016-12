Birmania, i candidati a presidenza

Il partito di Aung San Suu Kyi ha nominato due candidati per la carica di presidente della Birmania. Si tratta del 70enne professore di Oxford Htin Kyaw e di Henry Van Hti Yu, legislatore del suo partito nella Camera alta. Il partito di Suu Kyi ha vinto le elezioni dell'8 novembre, ma la premio Nobel non può diventare presidente a causa di un ostacolo costituzionale rappresentato dal fatto di essere ex moglie e madre di stranieri.